Известный украинский музыкант Андрей Данилко, который много лет выходит на сцену в образе Верки Сердючки, похвастался новым достижением своим поклонникам.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 48-летний украинский музыкант, актер, композитор Андрей Данилко, который украинцам больше известен под женским сценическим именем Верка Сердючка, часто делится с поклонниками новыми фотографиями и видео.

На этот раз Сердючка опубликовала сторис, в котором похвасталась перед поклонниками, что ее трек "Dancing Lasha Tumbai", с которой она представляла Украину на Евровидении-2007 и заняла 2 место, вошел в Топ-100 песен на Евровидении.

В рейтинге Верка Сердючка и "Dancing Lasha Tumbai" оказались на 11 месте.

"Будьмо", - написала Верка.

Напомним, что недавно ESC Radio опубликовал ТОП-500 песен на Евровидении "всех времен и народов", в который вошли 13 из 16 украинских треков, в том числе и песня "Dancing Lasha Tumbai" Сердючки. Примечательно, что песня "Шум" представителей Украины на конкурсе в 2021 году группы Go_A заняла 3 место в этом Топе.

Ранее Politeka сообщала, что Ткач и Елена Кравец устроили громкие "разборки", Сердючка тоже в деле: "Это наша поляна".

Напомним, что Данилко в образе Сердючки разделил украинцев репертуаром на "Дизель шоу": "Блин, зачем так....".

Также Politeka писала, что Андрея Данилко сняли в обычной жизни, без грима и пышных форм Сердючки: "Боже, какой красивый".