Бывшая жена Потапа, продюсер Ирина Горовая показала неподдельные эмоции радости на отдыхе за границей – женщина была вне себя от счастья.

Как пишет Politeka.net, 44-летняя Ирина Горовая, которая вместе с Потапом является совладелицей продюсерского центра Мозги, показала себя на отдыхе. Красотка и мама двоих детей ведет очень насыщенную жизнь. Она успевает управлять огромной компанией, много путешествует, а также регулярно делится своим бизнес-опытом с другими людьми.

У себя в Инстаграм женщина опубликовала фото, которым еще раз доказала, что живет на полную. Она находилась за границей, где ей пришлось утеплиться в дутую куртку и кроссовки. Несмотря на погоду, Горовая искренне радовалась дню, что и продемонстрировала на фото.

Отметим, что в браке с Потапом у Горовой родился сын. Также у Ирины есть старшая дочка. После развода паре удалось сохранить теплые отношения и бизнес, которым они продолжают управлять вдвоем.

Напомним, что Ирина Горовая продефилировала под пальмами в одной тунике: "Красивая до невозможности".

Как сообщала Politeka, Ирина Горовая в купальнике на завязочках показала себя в лучшем виде: фото с отдыха.

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