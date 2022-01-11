Як пише Politeka.net, Ірина Горова була одружена з Олексієм Потапенко (Потапом) 15 років. Пара розійшлася в 2014 році. Олексій виховав її дочку від перших відносин Наташу, а також у пари є спільний син Андрій. Потапенко після розлучення продовжує спілкуватися з дітьми і Іриною, а також колишнє подружжя керують продюсерським центром. А нещодавно Горова вирушила на відпочинок в ОАЕ, де відпочиває разом з дітьми. Наташа опублікувала кадри, на яких показала красуню-маму в Instagram.
На кадрах Ірина гуляла по вулиці, будучи в тапочки і незвичайній сукні-сорочці, а на голові можна помітити пов'язку. Горова з великою сумкою на плечі йшла по вулиці, коли її знімала Наташа зі спини.
"Красива до неможливості", - написала Наташа в сторіс.
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На ще одному сторіс дочка показала маму, яка сиділа біля вікна з розкішним видом на місто.
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