Як пише Politeka.net, Ірина Горова є популярною українською продюсеркою. Зірка була одружена з Олексієм Потапенко, але в 2014 пара розлучилася. У Горової є двоє дітей-Наташа від перших стосунків і Андрій від Потапа. Олексій виховав не тільки свою дитину, але і став батьком для Наташі, зберігши теплі стосунки з усіма навіть після розлучення. Тепер Горова і Потапенко разом керують продюсерським центром. Не забуває Ірина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Ірина була в червоному купальнику і з пов'язкою на голові. Образ Горова доповнила стильними окулярами.
На другому фото зірка показала себе на повний зріст. Продюсерка заходила в кімнату, поки її хтось сфотографував на камеру.
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"Привіт", - написала Ірина під фото.
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