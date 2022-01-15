Продюсер Ірина Горова, колишня дружина Олексія Потапенко (Потапа), показала стильний образ в Дубаї, з'явившись в купальнику і з пов'язкою на голові.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова є популярною українською продюсеркою. Зірка була одружена з Олексієм Потапенко, але в 2014 пара розлучилася. У Горової є двоє дітей-Наташа від перших стосунків і Андрій від Потапа. Олексій виховав не тільки свою дитину, але і став батьком для Наташі, зберігши теплі стосунки з усіма навіть після розлучення. Тепер Горова і Потапенко разом керують продюсерським центром. Не забуває Ірина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Ірина була в червоному купальнику і з пов'язкою на голові. Образ Горова доповнила стильними окулярами.

На другому фото зірка показала себе на повний зріст. Продюсерка заходила в кімнату, поки її хтось сфотографував на камеру.

"Привіт", - написала Ірина під фото.

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