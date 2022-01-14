Як передає Politeka.net, Наташа Горова є дочкою відомого продюсера і співзасновниці музичного центру "MOZGI Entertainment" Ірини Горової. Також дівчина відома як прийомна дочка популярного виконавця Потапа (Олексія Потапенко). Також у неї є молодший брат Андрій Потапенко, з яким вони часто відпочивають у різних країнах.

Так, на цей раз прийомна дочка Потапа опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Наташа Горова позує на фото зі своїм братом - Андрієм Потапенком. Вони один одному посилають поцілунок. Варто відзначити, що зараз Наталія Горова зі своїми дітьми відпочиває на шикарному курорті в Дубаї.

Шанувальники залишили кілька коментарів під фото: "Любовна любов".

Нагадаємо, що нещодавно сім'я Горових відпочивала в Дубаї з Сантою Дімопулос і її сином Даніелем від Андрієм Джеджули.

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