Як передає Politeka.net, Наташа Горова є дочкою відомого продюсера і співзасновниці музичного центру "MOZGI Entertainment" Ірини Горової. Також дівчина відома як прийомна дочка популярного виконавця Потапа (Олексія Потапенко). Також у неї є молодший брат Андрій Потапенко, з яким вони часто відпочивають у різних країнах.
Так, на цей раз прийомна дочка Потапа опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Наташа Горова позує на фото зі своїм братом - Андрієм Потапенком. Вони один одному посилають поцілунок. Варто відзначити, що зараз Наталія Горова зі своїми дітьми відпочиває на шикарному курорті в Дубаї.
Шанувальники залишили кілька коментарів під фото: "Любовна любов".
Нагадаємо, що нещодавно сім'я Горових відпочивала в Дубаї з Сантою Дімопулос і її сином Даніелем від Андрієм Джеджули.
Пугачова засвітила справжнє обличчя до пластики й без фільтрів: "Нарешті схожа на себе"
"Був подарунком від дружини": літак з росіянами розбився відразу після зльоту, кадри з місця аварії
Пішов з життя народний артист України: "Кожна його поява була тріумфом"
Стихія насувається на Україну, погода різко зіпсується: в яких областях оголосили I рівень небезпеки
Відомий ведучий не повернувся з відпочинку з дружиною, з'явилися подробиці трагедії: "Лікарі намагалися допомогти"
Раніше повідомлялося, екс-дружина Потапа продефілювала під пальмами в одній туніці: "Красива до неможливості"
Також, Санта Дімопулос показала, як розважається з екс-дружиною і сином Потапа в казково багатому Дубаї: "Діти бувають..."
Politeka розповідала, екс-дружина Потапа Горова вразила розтяжкою в спортзалі, фото: "Після новорічних свят..."