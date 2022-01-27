Как сообщает Politeka.net, популярный украинский актер, звезда сериалов и молодой отец двоих сыновей Артур Логай, который стал победителем в последнем сезоне "Танців з зірками", поделился в Instagram яркой фотосессией рядом с автомобилем.

На новых снимках Артур запечатлен с роскошным внедорожником, обладателем которого, похоже стал недавно. Он то сидит в салоне, то скачет возле припаркованной машины, и все это в красивой локации у просторного водоема.

В подписи к фотографиям Логай рассказал о своих впечатлениях от этого внедорожника: "Странно, но я всегда был равнодушен к автомобилям. Был. До встречи с... Ни один автомобиль не вызывал у меня такого восторга и грусть. Грусть была, когда пришло время расставаться. Это идеальный полноразмерный кроссовер. Хотя нет. Это идеальное объединение городского кроссовера и внедорожника. Единственное, хочется ещё попробовать съездить всей семьей на нем в Карпаты. Мне кажется, это отличный автомобиль для такой поездки. Ну, а вы, ребят, что скажете? Мне идёт этот автомобиль?".

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