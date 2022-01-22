Як передає Politeka.net, Слава Камінська, яка нещодавно пішла з групи "НеАнгели", а також поскандалила з колишньою солісткою і колегою Вікою Смеюхою, продовжує привертати увагу всіма можливими способами. Причому Камінська не соромиться у виразах або образах.
Так, нещодавно виконавиця вирушила в Танзанію, де вирішила провести свою відпустку і вже не раз вражала фігурою в яскравих купальниках. У ніжному ж образі Камінська прогулялася на пляжі і показала досить природний образ.
"Я була багато де) але жодні Мальдіви, Сейшели не зрівняються) ціна-якість !» - висловитися Камінська.
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«Софа.Борщагівка ! Ціна якість 👍 чекаю😍 🥰; мені подобається ця мережа готелів. Я була в Riu в Мексиці і на Ямайці; Занзібар-це любов назавжди❤️і справа зовсім не в готелі; тепер немає сенсу летіти на Мальдіви (просто релакс не про нас)☺️; там приголомшливо 🔥 гарного відпочинку!; Ви там з Огневич не зустрілися) вона тільки повернулася🔥; Абсолютно згодна".
Також на ще одному свіжому фото Слава Камінська позувала в мініатюрному купальнику, засвітивши гідності своєї фігури.
"Обіцяю завтра вийти в сторіз і розповісти вам про це райське місце. Як же мені це було потрібно, як це все вчасно і до місця! Всіх цілу, альбом скоро", - підписала фото зірка.
Нагадаємо, що Камінська влаштувала фотосесію в "весільній сукні":"Королева в нетрях".
Як повідомляла Politeka, Камінська засвітилася в білій сукні:"Славка богиня".
Також Politeka писала, що Камінська вразила видом в купальнику: "Ну ви подивіться...".