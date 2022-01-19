Відома співачка і актриса, екс-солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська показала свою розкішну фігуру у всій красі, позуючи в яскравому купальнику.

Як передає Politeka.net, Слава Камінська, яка народила своєму колишньому чоловікові двох дітей, не перестає вражати своєю розкішною фігурою. Зараз співачка перебуває на відпочинку за кордоном, радуючи шанувальників яскравими кадрами.

На свіжому фото Слава Камінська позувала в мініатюрному купальнику, засвітивши переваги своєї фігури.

"Обіцяю завтра вийти в сторіз і розповісти вам про це райське місце. Як же мені це було потрібно, як це все вчасно і до місця! Всіх цілую, альбом скоро", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних компліментів. Шанувальники позаздрили ефектній фігурі Слави, розхваливши її.

"Це Мега гарно", "Шикарний туз", "Єгипетські Мальдіви", "Чудова", "Фігура вогонь, купальник гарний", "Фігура мрії", "Зараз інста зламається", "Правильний ракурс", "Гарного відпочинку! Перезавантаження це круто!", "Наприсідала", "шикарні булочки", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камінська влаштувала фотосесію у "весільній сукні":"Королева в нетрях".

Як повідомляла Politeka, Камінська засвітилася в білій сукні:"Славка богиня".

Також Politeka писала, що Камінська вразила видом в купальнику: "Ну ви подивіться...".