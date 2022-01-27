Победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин, который недавно стал папой, рассказал о важном дне для их семьи.

Роман Сасанчин в конце декабря прошлого года стал отцом, пишет Politeka.net. Первая дочь певца родилась в браке с Иванной.

Пара в своих аккаунтах Инстаграм старается делиться всем, что касается их семьи. Так, в новом посте молодой отец поделился видео, на котором запечатлено важное событие - крещение дочки. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Сегодня важный для нас день – «Крещение Элизабет» 👼

Спасибо, кто сегодня с нами разделяет этот радостный момент жизни ❤️", - написал Роман Сасанчин.

Публикация быстро собрала более 20 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи Сети в основном поздравляли молодое семейство и желали здоровья дочке.

"Поздравляем счастливых родителей 🔥🔥🔥❤️❤️❤️ Пусть доченька только доставляет радость и будет всегда здоровой!", "Искренние поздравления с Крещением дочери ❤️❤️❤️", "Боже какие красивые 😍❤️", "Пусть растет здоровой и счастливой ❤️🙌", "Мои поздравления! Божией благодати и охраны вашей принцессе", - написали пользователи Сети.

Напомним, что победитель "Голосу країни" Сасанчин познакомил свою дочь с родителями

Ранее Politeka сообщала, что жена 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина после родов ответила на упреки

Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Сасанчин уехал от жены, заинтриговав заявлением