Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 24-летняя жена победителя "Голосу країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка, которая 30 декабря 2021 года родила дочь Элизабет, часто рассказывает поклонникам о материнстве и делится планами.
Заметим, что не все восприняли известие о том, что 19-летний Роман Сасанчин впервые стал отцом положительно. Были и такие, кто обвинял 24-летнюю Иванку в том, что она испортила парню жизнь. Жена Сасанчина не стала молчать и ответила своим хейтерам.
"Ты реально думаешь, что сделала его счастливым??? Ты ему жизнь испортила теми памперсами", - написали Иванцы.
"Я так не думаю, я уверена, что сделала его счастливым теми памперсами", - ответила Иванка Сасанчин.
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Напомним, что меньше месяца назад в Романа и Иванки родилась девочка, которую назвали Элизабет.
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