Роман Сасанчин родился в селе Садки (Тернопольская область) в простой христианской семье Василия и Евдокии, пишет Politeka.net. С раннего детства будущий артист проявлял интерес к пению. Впервые мальчик выступил в школе, в возрасте пяти лет.
Родные, вместе с сестрой Надеждой, поддерживали Романа во всех его творческих начинаниях. Также родители были рады, когда у певца наладилась личная жизнь и в 19 лет он впервые стал отцом.
19 января Роман Сасанчин рассказал, что познакомил дочь Элизабет со своими мамой и папой.
"Вот и наше первое знакомство дедушки и бабушки с первой внучкой ❤️
Это был очень трогательный и теплый момент☺️❤️
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Многие из Вас спросят, почему так долго родители не приезжали? Я объясню:
Дело в том, что мы с Иванкой и мои родители переживали и решили немного времени подождать, чтобы организм ребенка больше адаптировался к жизни.
Сегодня они просто чрезвычайно счастливы 🥰❤️", - написал певец.
За час публикация собрала Более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи Сети умилились, и пожелали родным певца здоровья.
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