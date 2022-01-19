Победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин, который недавно стал папой, познакомил своих родителей с маленькой дочкой.

Роман Сасанчин родился в селе Садки (Тернопольская область) в простой христианской семье Василия и Евдокии, пишет Politeka.net. С раннего детства будущий артист проявлял интерес к пению. Впервые мальчик выступил в школе, в возрасте пяти лет.

Родные, вместе с сестрой Надеждой, поддерживали Романа во всех его творческих начинаниях. Также родители были рады, когда у певца наладилась личная жизнь и в 19 лет он впервые стал отцом.

19 января Роман Сасанчин рассказал, что познакомил дочь Элизабет со своими мамой и папой.

"Вот и наше первое знакомство дедушки и бабушки с первой внучкой ❤️

Это был очень трогательный и теплый момент☺️❤️

Многие из Вас спросят, почему так долго родители не приезжали? Я объясню:

Дело в том, что мы с Иванкой и мои родители переживали и решили немного времени подождать, чтобы организм ребенка больше адаптировался к жизни.

Сегодня они просто чрезвычайно счастливы 🥰❤️", - написал певец.

За час публикация собрала Более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи Сети умилились, и пожелали родным певца здоровья.

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