Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 19-летний Роман Сасанчин, прославившийся после победы на вокальных шоу "Голос країни" и "Голос. Діти", часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео.
На этот раз парень решил заинтриговать поклонников.
"Ойойой, знали бы вы куда я еду. Чтобы узнать включайте 1+1 и скоро узнаете", - написал Сасанчин, а через некоторое время раскрыл интригу.
Так, победитель "Голосу" решил показать закулисье утреннего шоу на телеканале "1+1" "Сніданок".
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"А вот что вне наших кулис", - написал Роман.
Напомним, что Роман Сасанчин сейчас в Киеве. Парень ездил на презентацию 12 сезона шоу "Голос країни", премьера которого состоится 23 января в 21:00 на "1+1".
Заметим, что Сасанчин выиграл на проекте квартиру в столице, но пока живет в Великой Березовице на Тернопольщине. По его словам, они с женой Иванкой и маленькой дочерью Элизабет переедут туда, когда закончат ремонт.
Ранее Politeka сообщала, что Дорофеева, Гобунов, Осадчая и другие звезды наделали шума на "Голосі країни": "Это будет невероятный сезон".
Напомним, что жена победителя "Голосу країни" Сасанчина ответила на вопрос о его изменах: "Конечно я в курсе".
Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Сасанчин познакомил свою дочь с родителями: "Теплый момент".