Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 19-летний Роман Сасанчин, прославившийся после победы на вокальных шоу "Голос країни" и "Голос. Діти", часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео.

На этот раз парень решил заинтриговать поклонников.

"Ойойой, знали бы вы куда я еду. Чтобы узнать включайте 1+1 и скоро узнаете", - написал Сасанчин, а через некоторое время раскрыл интригу.

Так, победитель "Голосу" решил показать закулисье утреннего шоу на телеканале "1+1" "Сніданок".

"А вот что вне наших кулис", - написал Роман.

Напомним, что Роман Сасанчин сейчас в Киеве. Парень ездил на презентацию 12 сезона шоу "Голос країни", премьера которого состоится 23 января в 21:00 на "1+1".

Заметим, что Сасанчин выиграл на проекте квартиру в столице, но пока живет в Великой Березовице на Тернопольщине. По его словам, они с женой Иванкой и маленькой дочерью Элизабет переедут туда, когда закончат ремонт.

Ранее Politeka сообщала, что Дорофеева, Гобунов, Осадчая и другие звезды наделали шума на "Голосі країни": "Это будет невероятный сезон".

Напомним, что жена победителя "Голосу країни" Сасанчина ответила на вопрос о его изменах: "Конечно я в курсе".

Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Сасанчин познакомил свою дочь с родителями: "Теплый момент".