Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк любить розповідати про себе в Instagram, а також показувати різні кадри з відпочинку. Також Нікітюк нерідко розповідає про свої нові зйомки і хвалиться образами з гримерки.

Зараз телеведуча відпочиває вдома з родичами і часто розповідає в соціальних мережах про свої невеликі пригоди.

В цей раз Леся поскаржилася на свій телефон, який став сильно нагріватися під час дзвінків в Телеграм: "у мене нагрівається телефон під час кожного дзвінка в Телеграм, в чому проблема?».

У мережі поспішили з відповідями: "Прослушка, страшно?; Вас підслуховують, тому що ви хочете займатися криптовалюта; швидше за все, хтось отримав доступ до Вашого телеграм, встановіть двофазну аутентифікацію; тому що ти гаряча дівчина».

Також телеведуча Леся Нікітюк, яка зібрала величезну аудиторію у своєму мікроблозі в Instagram, поділилася з шанувальниками веселими кадрами зі своїм пухнастим улюбленцем Рафіком.

На нових фотографіях Леся зображена на вулиці, вона грає з песиком в снігу. Перед камерою телезірка з'явилася в стильному і теплому картатому комбінезоні, який красиво підкреслив стрункі форми красуні. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і щасливий вигляд.

Нагадавши, Нікітюк розвалилася на снігу і насмішила незручним моментом: "Леся, а тітонька Катя знає, що ти...".

Як повідомляла Politeka, Потужна стихія влаштувала випробування Лесі Нікітюк на відпочинку:"хлопці, нас замело".

Також Politeka писала, що Нікітюк показала, як її зустрічають вдома, засвітивши свою маму: як вона виглядає.