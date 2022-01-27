Як передає Politeka.net, відома телеведуча Леся Нікітюк нещодавно повернулася до Києва. Як відомо, вона відпочивала в Буковелі, а після вирушила до своєї сім'ї в Хмельницький, де живе її мама і племінниця. По приїзду в Київ у Никитюк було багато планів, а саме примірка і перше заняття з вивчення криптовалюта. Однак, все пішло не так, як замислювалося. Телеведуча забула ключ від квартири і їй довелося викликати майстра.

"Приїхавши. Забула ключ, чекаю майстра, який буде ламати двері. Тупе...", — висловилася Леся Нікітюк.

"А сьогодні примірка і перший урок по крипті", — розповіла Никитюк.

Нагадаємо, Леся Нікітюк зіткнулася з несподіваною проблемою з технікою. Коли вона розмовляє через додаток "Телеграм", то телефон сильно нагрівається. Шанувальники зірки припустили, що це може бути прослушка.

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