Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Зірка стала популярною завдяки шоу "Орел і Решка", але пішла з проекту, так як не домовилася з продюсером. Зараз Нікітюк знімається в декількох проектах на" Новому каналі", а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Леся здалася в халатику і сірій білизні. Зірка стояла перед дзеркалом, вражаючи фігуркою.
На другому сторіс Леся вже стояла в чорному комплекті. Зірка зняла халат, щоб продемонструвати їх красу.
"Трусики сіли ідеально", - написала Нікітюк.
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"Як вам?",- запитала зірка і запропонувала натиснути на відповіді "так" і "ні".
Фанати практично одноголосно проголосували за Відповідь "Так". 94% вирішили, що дійсно комплект сів ідеально.
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