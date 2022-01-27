Украинская певица, экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова, которую сейчас продюсирует ее друг Макс Барских, впечатлила стройной фигуркой.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Миша Романова поделилась фотографией, сделанной в профессиональной студии. Она позировала в черном полупрозрачном боди, оставив открытыми свои стройные ноги и округлые бедра. Особое внимание привлекла новая прическа певицы.

«Готовлю сейчас пушку. Боюсь, страшно. Но, кто не рискует - не пьёт шампанское. Правда?», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили комплименты и слова поддержки. Поклонники пришли в восторг от фотографии блондинки.

«Суперкрасота, Брилиантик!», «На фотографии взгляд сильной и независимой», «Вам безумно идёт такая чёлка», «Мадам Чёлкина», «Какая бейба», «Ты просто драгоценность», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Миша Романова была одной из солисток обновленной «ВИА Гры», но из-за беременности была вынуждена покинуть коллектив. Позже она начала сольную карьеру при поддержке своего друга Макса Барских.

Напомним, что Миша Романова ошеломила дерзким образом в корсете: «Подумала, что это Холли Бэри».

Как сообщала Politeka, Миша Романова покорила рождественским образом: «А вот и снегурочка».

Также Politeka писала, что Миша Романова похвасталась фигурой в чересчур коротком платье: «Ох уж эти бриллианты».