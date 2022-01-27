Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Миша Романова поделилась фотографией, сделанной в профессиональной студии. Она позировала в черном полупрозрачном боди, оставив открытыми свои стройные ноги и округлые бедра. Особое внимание привлекла новая прическа певицы.
«Готовлю сейчас пушку. Боюсь, страшно. Но, кто не рискует - не пьёт шампанское. Правда?», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили комплименты и слова поддержки. Поклонники пришли в восторг от фотографии блондинки.
«Суперкрасота, Брилиантик!», «На фотографии взгляд сильной и независимой», «Вам безумно идёт такая чёлка», «Мадам Чёлкина», «Какая бейба», «Ты просто драгоценность», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Миша Романова была одной из солисток обновленной «ВИА Гры», но из-за беременности была вынуждена покинуть коллектив. Позже она начала сольную карьеру при поддержке своего друга Макса Барских.
Напомним, что Миша Романова ошеломила дерзким образом в корсете: «Подумала, что это Холли Бэри».
Как сообщала Politeka, Миша Романова покорила рождественским образом: «А вот и снегурочка».
Также Politeka писала, что Миша Романова похвасталась фигурой в чересчур коротком платье: «Ох уж эти бриллианты».