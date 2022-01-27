Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Григорий Решетник опубликовал фото, на котором вместе с женой позировал в вышиванках. Кристина нежно прижалась к мужу, очаровав нежным видом. Эффектное платье-вышиванка подчеркнуло ее точеную фигурку.
«Мы – Украинцы. Мы – сильная, светлая, добрая и умная нация! Мы обязательно выстоим, потому что правда за нами! Мы и наши дети будут жить и будут радоваться жизни на украинских землях! Мы должны быть вместе! С верой и любовью», - подписал фото Решетник.
В комментариях ему оставили много отзывов.
«Какие вы красивые», «Просто милота», «Какие Вы чудесные!», «Прекрасные слова! Прекрасная семья. Классно, когда публичные люди пропагандируют любовь к Украине. Спасибо!», «Прекрасные украинцы», «Настоящая украинская красивая семья», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Кристина Решетник растрогала кадрами с детьми: «Надо еще девочку им…».
Как сообщала Politeka, Кристина Решетник раскрыла секрет, как все успевает с большой семьей: "Все просто".
Также Politeka писала, что Кристина Решетник растрогала необычным кадром с мужем: "Мое все".