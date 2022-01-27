Известный телеведущий, звезда «Холостяка» и «Холостячки» Григорий Решетник умилил атмосферным кадром со своей красоткой-женой Кристиной.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Григорий Решетник опубликовал фото, на котором вместе с женой позировал в вышиванках. Кристина нежно прижалась к мужу, очаровав нежным видом. Эффектное платье-вышиванка подчеркнуло ее точеную фигурку.

«Мы – Украинцы. Мы – сильная, светлая, добрая и умная нация! Мы обязательно выстоим, потому что правда за нами! Мы и наши дети будут жить и будут радоваться жизни на украинских землях! Мы должны быть вместе! С верой и любовью», - подписал фото Решетник.

В комментариях ему оставили много отзывов.

«Какие вы красивые», «Просто милота», «Какие Вы чудесные!», «Прекрасные слова! Прекрасная семья. Классно, когда публичные люди пропагандируют любовь к Украине. Спасибо!», «Прекрасные украинцы», «Настоящая украинская красивая семья», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кристина Решетник растрогала кадрами с детьми: «Надо еще девочку им…».

Как сообщала Politeka, Кристина Решетник раскрыла секрет, как все успевает с большой семьей: "Все просто".

Также Politeka писала, что Кристина Решетник растрогала необычным кадром с мужем: "Мое все".