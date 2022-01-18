Як передає Politeka.net, в Instagram Христина Решетник показала всіх своїх хлопчиків в повному складі. Вони були вбрані у святкові вишиванки та позували біля новорічної ялинки.
"#ReshetnikBoys вітають вас зі святом. Сьогодні, напередодні Водохреща, ми святкуємо Другий Святвечір. Ну все... тепер точно зимові свята підійшли до свого завершення", - підписала фото дружина телеведучого.
У коментарях їй залишили масу теплих слів. Шанувальники прийшли в захват від образів хлопчаків.
"Давайте вже весну", "Які милі", "Які гарні маленькі українці", "Мамині крила", "Класна команда хлопців!", "Які ж красиві у вас хлопці", "Які гарненькі!", "Красунчики, нехай ростуть щасливі і здорові", "Козачата малі! Треба ще дівчинку їм в компанію!",- пишуть користувачі Мережі.
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