Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого телеведучого, шоумена і ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника Христина часто ділиться з фоловерами яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня виклала на своїй сторінці чарівне фото, а в підписі до нього видала секрет, як вона все встигає і залишається на позитиві.

На новій фотографії Христина відображена під час однієї зі зйомок, вона позує в світлій кімнаті з красивою вбраною ялинкою. Перед камерою дружина ведучого з'явилася в ранковому образі-на ній затишний білосніжний халат, волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і щаслива посмішка. В руках вона тримає чашку з ранковою кавою.

"Ви часто питаєте, як мені вдається все встигати з трьома дітьми і чоловіком-зіркою? І при цьому залишатися постійно на такому позитиві? Все просто - я займаюся тим, що доставляю мені колосальне задоволення, надихаюся досягненнями інших і мене оточують люди, які транслюють щастя. Totally love у всьому. Така і зйомка сьогодні була у мене-наповнила емоціями. 2022-ти вже увірвався в моє життя з такою класною енергією і динамікою, що мені вже дуже цікаво, що буде далі!", - написавши Христина у підписі до фото.

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