Як повідомляє Politeka.net, красуня дружина популярного українського телеведучого, ведучого реаліті-шоу "Холостяк" Григорія Решетника Христина часто радує своїх фоловерів яскравими кадрами на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала ошатне фото з коханим чоловіком, чим зворушила шанувальників.

На чорно-білій фотографії Христина і Григорій відображені в цікавій локації, вони притискаються один до одного і воркують про своє. Перед камерою пара з'явилася в ошатних образах, на ній розкішне темне плаття зі шлейфом, яке підкреслило ідеальну фігуру, а на ньому – класичний темний костюм з білою сорочкою і метеликом.

У підписі до любовної фотографії Христина написала: "Моє все". А розчулені шанувальники пари тут же почали засипати знімок лайками і компліментами: "Які красиві", "Неймовірно красива пара", "Закохані", "Дуже красиві", "Ідеальна сім'я", "Красиві".

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