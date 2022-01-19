Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Виктория Булитко опубликовала серию фото, представ в новом образе. Как оказалось, это образ из сериала «Папаньки», в котором актриса играет одну из главных ролей.

«Ольга Николаевна снова в деле! Уже 31 января в 20:15 вы увидите премьеру 4 сезона сериала «Папаньки»! Я с большим нетерпением ждала этого момента, ведь для меня это очень любимый проект. Что ждёт мою героиню? Ух, большие приключения! Давайте вместе за ними наблюдать», - подписала фото актриса.

В комментариях ей оставили массу теплых слов. Поклонники отметили, что с нетерпением ждали продолжения сериала.

«Очень красивая, в глазах отражается фотограф, четкие фото», «Красотка. Прическа супер. Очень идёт», «Ух ты, дух перехватило», «Фото супер, только глаза больно грустные», - пишут пользователи сети.

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