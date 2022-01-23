Как известно, ведущий "Маски" Владимир Остапчук строит дом в элитном поселке под Киевом и готовится переехать туда вместе со своей новой женой Кристиной Горняк.

В новых "сториз" у себя в Инстаграм Остапчуки поделились кадрами воскресного утра в коттеджном поселке "Золоче", передает Politeka.net. Накануне парочка весело провела время у своих будущих соседей, что домой пришлось ехать на такси. Теперь же они вернулись за своей машиной.

"Ребятки, всем доброе утро, воскресенье! Утро у нас начинается с 12-ти... мы приехали с Кристиной в Золоче, где мы строим дом. Вчера мы были на классной вечеринке - нас приглашали наши будущие соседи, хорошие знакомые. Мы тут оставили машину, сейчас заберем, может, поедем посмотрим на домик...", - рассказал Остапчук.

Жена Владимира тоже осталась в восторге от компании и атмосферы в целом: "Вчера был такой классный вечер, что даже сториз не снимали. Но все-таки моя любимая песня проскочила!".

Кристина репостнула кадры со своей будущей соседкой, когда они пели за столом.

"Шикарный вечер. Было так круто❤️Надеюсь, скоро будем так у нас собираться!", - говорится в подписи.

Добавим, двухэтажный коттедж Остапчуков площадью 170 квадратов еще находится на стадии строительства - уже установлены панорамные окна, но внутри и снаружи дом пока не отделан.

На первом этаже дома будет гардероб, кабинет Остапчука, большая комната с диванами и кухня, на втором этаж разместятся две детские комнаты, большая и светлая спальня с панорамными окнами, ванна и еще один гардероб.

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