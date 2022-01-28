В сети появилось забавное видео с Пугачевой, которую снял ее муж Максим Галкин во время трапезы, она рассказала, чем питается.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных Алле Пугачевой, опубликовали забавное домашнее видео, которое снимал на кухне муж примадонны Максим Галкин. В ролике юморист показал 72-летнюю жену, которая с удовольствием уплетает оладьи и рис.

Ролик начинается с того что Галки продемонстрировал специальное кухонное приспособление, на котором приготовил рыбу на пару. Затем он перемещает камеру и показывает Пугачеву, которая сидит перед кучей тарелок и с удовольствием поглощает еду.

"А что ты там ешь?", - обращается Максим к жене.

"Картофельные оладьи с рисом", - отвечает ему Алла Борисовна.

В комментариях к видео пользователи тут же принялись комментировать увиденное, отмечая, как хорошо выглядит Пугачева в домашней обстановке: "Очень интересно смотреть простую повседневную жизнь! Без пафоса и выдумок…", "Алла красотка, обожаю", "Правильно Алла Борисовна! Сколько той жизни! Нужно кайфовать хоть иногда", "Я вас обожаю, приятного аппетита", "Как уютно", "Тихая, спокойная семейная жизнь Аллы, дети рядом, муж рядом. Здоровья покрепче", "Очень мило!".

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