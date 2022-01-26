Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво прославился как главный судья кулинарного шоу "МастерШеф". На своей странице в Инстаграм шеф-повар часто делится не только моментами со съемок шоу, но и тем, что происходит у него в жизни. На этот раз Хименес-Браво опубликовал новые Сториз.
На кадрах он предстал перед камерой в национальном украинском костюме со сковородкой блинов в руках.
"Я сегодня в разных ролях. И даже в любимом украинском", — рассказал Эктор
Хименес-Браво.
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Шеф-повар решил подкинуть стопку блинов вверх и перевернуть их, как это принято на кухне. Однако, идея не увенчалась успехом. В один момент Хименес-Браво просто не успевает поймать часть блинов, и они падают на заснеженную землю.
"Посчитали, сколько блинов словил?", — спросил Эктор Хименес-Браво.
Напомним, что недавно шеф-повар показал, как нежится со своей любимицей Лупитой в кровати. Под фото он заговорил о перезагрузке. Как известно, судья "Мастер Шеф" постоянно на съемках и у него очень занятой график. Эта публикация набрала множество реакций и позитивных комментариев.
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