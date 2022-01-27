Как передает Politeka.net, недавно на телеэкранах вышел "Мастер Шеф. Битва сезонов". Среди участников - яркие и запоминающиеся личности, которые решили сразиться за звание лучшего повара. На странице шоу "МастерШеф" в Инстаграм опубликовали промо видео к следующему выпуску. На кадрах участникам нужно приготовить сложное блюдо из 40 ингредиентов, используя 19 техник, пока не догорит свечка. Один из участников 4 сезона Виктор Перехрест не выдержал напряжения и не смог сдержать слез в кладовой с продуктами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это капец...У меня случился нервный срыв", — пожаловался участник "МастерШеф" Виктор Перехрест.

Пользователи сети оставили множество комментариев под видео: "Зачем там Витя? Он совсем не вписывается. Над ним всё издеваются, жалко его", "Спойлер Витя в чёрном", "Уберите Витю! Я понимаю что шоу, но есть более достойные внимания люди. И не меньше привлекут к себе своим талантом уметь готовить. Это ведь передача не юмористическая", "Витю жалко - добрый малый. Вокруг него одни дикие...", "Витя классный, но ему тяжеловато в рамки вписываться".

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