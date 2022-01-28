Тренеры шоу "Голос країни" Оля Полякова, Надя Дорофеева, Потап и Святослав Вакарчук развернулись все вчетвером услышав талантливых сестер-красоток Инессу и Алину Грицаенко, пишет Politeka.net
Девушки переделали известный хит Wellboy "Гуси", придав ему джазового звучания. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Первой красную кнопку нажала Надя Дорофеева, именно ее и выбрали сестры в качестве своего тренера.
Видео с выступлением участниц быстро собрало около 30 тысяч просмотров и много комментариев.
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"Это лучше, чем оригинал 😍👏🔥❤️", "Сакс еще куда ни шло, а вокал это страх просто, кричит рычит😒😱", "Какая же саксофонистка крутая 😍😍😍", "Это было что-то 🔥🔥🔥❤️❤️", "Это просто вау 😍", "Суперголос и саксофон!🔥🔥", "А меня нет – не поразил. Покричала и все", - написали пользователи Сети.
Отметим, Инесса Грицаенко живет в Киеве с 14 лет, и выступала в разных клубах. На "Голос країни" она позвала сестру, которая аккомпанировала ей на саксофоне.
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