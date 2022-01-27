Как передает Politeka.net, популярная певица Надя Дорофеева стала тренером нового сезона проекта "Голос країни". На своей странице в Инстаграм Дорофеева засветилась в объятиях своего коллеги Потапа. Он похлопал певице по бедру и продолжил позировать на камеру.
Как известно, Потап является основателем продюсерского центра "MOZGI" и автором многих песен группы "Время и Стекло", куда входила певица вместе с Алексеем Завгородним. Не смотря на распад группы, Потап продолжает работать с Дорофеевой и писать ей песни.
"Сейчас все подумают, что там точно что-то не то", — прокомментировала ситуацию Дорофеева.
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"Несбывшаяся любовь", — пошутил Потап.
Напомним, в команде у Нади Дорофеевой уже двое участников. Инесса Грицаенко, которая удивила тренеров исполнением песни "Гуси" и талантливый скрипач Дмитрий Ротькин.
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