Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная певица, победительница шоу "Маска", а также главная героиня проекта "Холостячка". Как оказалось, популярность стала проблемой для артистки. На днях артистку преследовал неизвестный мужчина, который ей угрожал, если она еще раз появится на телевидении. Как отметила звезда, это продолжается уже не один год.

Через некоторое время певица опубликовала пост, в котором рассказала, что мужчину задержали.

А на новых сторис Злата решила показать, как приходит в себя после общения с преследователем.

"После очередной съемки и знаете что я хочу сказать? Даже послать запрос во Вселенную перед моей многотысячной аудиторией. Драмы и детективы - это все хорошо, но я очень хочу, чтобы в моей жизни еще появилась комедия. Можно лирики немного, романтики, но вот комедия мне очень сильно сейчас нужна, я даже готова сняться в комедийной роли, в классном украинском комедийном кино, пожалуйста, услышьте меня кто-то. Очень сильно надо. Вот, бронирую пространство под свой запрос. Надеюсь, что сработает", - сказала Злата.

Также Огневич добавила пост. На фотографиях в публикации артистка была в шортиках и футболке.

"Конечно, жизнь моя сейчас похожа на детектив. Но работу никто не отменял )) Съёмки— как глоток свежего воздуха. Здесь я восстанавливаю силы, придумываю новые идеи, и даже отдыхаю. Если на работе можно отдыхать— значит это любимое дело жизни", - написала Злата.

Напомним, «Холостячка» Огневич рассказала, как спасается от мыслей о преследователе

А еще Politeka писала, что Злате Огневич и ее семье угрожали расправой, в деле кардинальный поворот

Также Politeka сообщала, что Задворный рассказал, как радоваться жизни, пока его бывшая Огневич страдает от нападок сталкера



