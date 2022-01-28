Известная певица Злата Огневич рассказала, что после задержания ее преследователя выпустили на свободу, судья даже не стала рассматривать арест.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич, которая уже много лет является жертвой агрессивного преследователя, рассказала, что после того, как его задержала полиция, он снова оказался на свободе.

По словам певицы, полиция как раз сделала все возможное, отыскала преследователя, арестовала его, однако без решения судьи долго держать не могла по закону. А вот судья, еще и женщина, как подчеркнула Злата, лаже не стала рассматривать это дело.

"И тут, слушайте внимательно, женщина-судья, она даже не стала рассматривать. Судья решила не рассматривать этот очень мелкий, по-видимому для нее вопрос. То есть, преступник в данный момент на свободе", - рассказала Злата в своих Instagram-сторис.

Также Огневич заявила, что не собирается останавливаться на полпути и доведет это дело до справедливости. Она хочет посадить своего преследователя и намеренна обращаться в суд.

"Я добьюсь справедливости. Пока этот человек на свободе, я не чувствую себя в безопасности. Буду идти в суд", - подписала сторис певица.

Напомним, Злата Огневич приходит в себя после очередной атаки своего преследователя: "Жизнь сейчас похожа на детектив".

Как сообщала Politeka, Злате Огневич и ее семье угрожали расправой, в деле кардинальный поворот: "Преступник задержан".

Также Politeka писала, что Мужчину, который угрожал Злате Огневич, нашли, появились подробности: какое наказание ему грозит.