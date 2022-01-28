Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram известный 50-летний шеф-повар, ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о своем дне.

На этот раз Хименес-Браво показал подготовку к важным съемкам. Как видим, Эктору делали прическу и грим.

Затем он показал процесс съемки рекламной акции для новых приправ.

"Наше новое дитя на подходе", - написали на странице.

Как видим, Хименес Браво был в черных брюках и оливковой рубашке, поверх которых надел черный фартук в белую полоску.

Ранее Politeka сообщала, что Эктор Хименес-Браво в вышиванке оконфузился неудачным трюком с блинами: "Сегодня в разных ролях...".

Напомним, что Эктор Хименес-Браво без футболки показал, как нежится в постели с любимицей: "Полная перезагрузка".

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф. Битва сезонов", в сети назвали главных любимцев: "Пусть победит...".