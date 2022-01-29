Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ирина Билык, которая сама воспитывает сына-первоклассника Табриза от суррогатной матери, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сторис домашними кадрами, на которых случайно засветила свою роскошную квартиру.

Как видно, в коротком ролике Ирина позирует перед камерой в уютном домашнем костюмчике нежного голубого оттенка, который отлично лег по фигуре. В таком наряде очень комфортно рассекать по дому, чем и занялась певица, как только распаковала свой подарок с обновкой и надела его на себя.

Билык никак не подписала свою сторис, оставила лишь ссылку, зато засветила свою шикарную квартиру в центре Киева. Как видно, певица еще не убрала из жилица новогоднюю елку, также в комнате можно заметить красивую красную мебель и даже камин.

Напомним, Ирина Билык с кукольным лицом показала, как получать комплименты дома: "Скажите, что я не одна такая".

Как сообщала Politeka, Младший сын Билык от известного продюсера дал маме самоуверенное обещание: "Когда вырасту открою...".

Также Politeka писала, что Ирина Билык обратилась к поклонникам, озадачив новой внешностью: "Не узнать".