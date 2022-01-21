Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram младший сын 51-летней известной украинской певицы Ирины Билык Табриз опубликовал новую фотографию, на которой он в колпаке повара готовил что-то похожее на блины.
"👦🏻Пообещал маме, что когда вырасту открою ресторан! Вот только с названием не могу определиться🤔, предлагайте варианты, а вдруг мне понравится 😃 ", - написал Табриз.
В комментариях поклонники начали предлагать варианты названия.
"У Табриза"," "Briz "🔥", - предложили в сети.
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Напомним, что Табриз - младший сын известной украинской певицы Ирины Билык и российского продюсера и фотографа Аслана Ахмадова. Мальчик родился в 2015 году от суррогатной матери. Сейчас Билык и Ахмадов разведены, Табриз живет с мамой.
Ранее Politeka сообщала, что "Ушел к другой, не могу пережить": Билык заговорила о новой жизни и дала обещание.
Напомним, что Билык рассказала Ефросининой, что делала со своим лицом и почему ее жалел президент: "Коллеги надо мной издевались".
Также Politeka писала, что Билык впервые показала свою роскошную квартиру на берегу моря: белая мебель и панорамные окна.