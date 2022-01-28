Злата Огневич решила заговорить о чувствах и достоинствах после того, как поразмышляла об успехе.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич после истории с преследователем решила рассказывать о своей жизни более нейтрально и теперь обсуждает в Инстаграм разные вопросы об успехе или карьере. В этот раз она сопроводила пост серией кадров, на котором предстала в стильном и лаконичном образе с малиновым пиджаком.

В этот раз Злата заговорила про чувство достоинства.

«Это когда за спиной стоит множество людей: семья ( если очень повезло, конечно ), друзья, опыт, знания и даже город, страна, в который ты живешь. Если глобальнее— весь мир и люди, живущие в нём, частица интеллекта этих людей» - объясняет Злата.

Она добавила, что успех любого человека зависит от команды, на которую можно опереться. Поэтому иногда полезно ходить за помощью к людям.

«Лично мне представление подобного мощного бекграунда помогает почувствовать, что я не ОДНА, помогает брать силу других и воплощать всё, что задумала, даёт возможность расправить крылья 🕊» - высказалась Злата.

«Златик, красотка 😍; Шикарный цвет, очень красивая Вы в нём) ❤; Ты как всегда🔥; Красотка🔥; Злата ви наша любимая звездочка; Очень к лицу этот яркий цвет:) Всегда удивлялась какая ты красивая😍; Золотые слова! 🙌; Златочка..) ты такая красивая..)..милая..)», - пишут в сети.

Ранее мы писали, как в бежевом топе и светлых спортивных штанах Огневич с удовольствием позировала перед объективом и показала свой загар после отпуска.

Также в Инстаграм она решила рассказать о своих приключениях. На одном из фото звезда засветилась с двумя молодыми африканцами.

Напомним, Злата Огневич надела парик и кардинально сменила образ.

Как сообщала Politeka, «холостячка» Огневич засветилась от счастья в окружении африканских красавцев.

Также Politeka писала, что «холостячка» Огневич в нескромном образе высказалась о прошлом.