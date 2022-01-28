Надя Дорофеева решила рассказать о своей небольшой зависимости, от которой теперь хочет избавиться.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Надя Дорофеева выкладывает разные кадры из жизни и любит хвастаться фигурой даже в крошечной пижаме. Артистке нравится делиться личными моментами, поэтому она без стеснения может показать себя и без косметики, и без пышных нарядов.

В этот раз Надя решила рассказать, как избавляется от Инстаграммной зависимости, но пока безуспешно. Сначала артистка решила поставить себе ограничение, но со временем быстро сдалась и постоянно продлевала лимит.

«Есть такая возможность в айфоне. И тут я такая - Ооо , и вспомнила не самое свежее выражение - диджитал детокс) Ок, думаю, пора попробовать. Я поставила лимит на 2 часа в день. Я подумала - ОГО! 2 часа, этого прям достаточно. Может даже останется ещё … В первый же день я 3 раза продлевала на 15 минут , а потом и совсем отменила ограничение до конца дня» - высказалась Надя.

После добавила, что продолжила эксперимент, но до девяти вечера у нее время закончилось и она снова хотела продлить использование.

«Такие дела, товарищи 😂 Буду держать вас в курсе, эксперимент продолжается 😂😭» - заключила Надя.

«Ты мой герой 😂😂 я даже пробовать не пытаюсь; Ну с кем не бывает😂; Лучшая! 😂❤️; огонь) в твою поддержку тоже тогда сажусь на диджитал детокс, давно пора); Инста дело святое😂; Тебе очень идёт с такой причёской 😍; Оо, точно также😂 держимся 👍🏼🔥; жизненно к сожалению; Всегда хочу отдохнуть от него но не получается😂», - пишут в сети.

Также Надя поделилась ярким кадром, засветив достоинства своей фигуры. Она позировала в кружевном белье и кофте, которую она немного задрала.

Певица засветила свои скрытые татуировки на бедрах, которые обычно прячутся под одеждой. Выглядела красотка на все 100%, чем дала повод завидовать ее мужу, украинскому певцу Владимиру Дантесу.

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