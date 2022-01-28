В сети сравнили два снимка известного исполнителя Дзидзьо с разницей в десять лет, изменения на лицо.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель, актер, шоумен и продюсер Дзидзьо (Михаил Хома), который недавно развелся с женой певицей Славией, сильно изменился за последние годы. Причем изменился не только репертуар артиста, но и его внешность.

Так, недавно на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали забавный фотоколлаж, на котором сравнили снимки Дзидзьо с десятилетней разницей.

На первом кадре Михаил позирует еще с искусственной бородой, он в ярком наряде и с забавной шляпой на голове. И если сейчас шоумену 38 лет, то тогда, очевидно, было 28. Теперь же Дзидзьо выглядит куда более солидно, он кардинально сменил стиль, отрастил свою родную бороду и выглядит в целом более уверенно.

В подписи к фотоколлажу написали: "Ведущий шоу "Игры талантов" 10 лет назад и сейчас. Помните DZIDZIO @dzidzio с искусственной бородой? Как лучше? Делитесь в комментариях". Пользователи тут же принялись комментировать фото артиста "до и после", некоторые отметили, что Дзидзьо даже помолодел.

Напомним, "Игры талантов" с ведущим Dzidzio, появились первые кадры со съемок: "Очень круто".

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