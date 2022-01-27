Как пишет Politeka.net, Юлия Санина из The Hardkiss не попала в список тренером "Голосу країни-12", куда вместо нее взяли суперблондинку Олю Полякову. Юлия при этом отмечала, что открыта к проекту.
Но появилась информация, что артистка станет участницей шоу "Игры талантов", где ведущим будет Дзидзьо. Стоит отметить, что на днях стало известно, что в проекте будет принимать участие Тина Кароль. Объявили об участии Саниной в шоу на страничке "Игры талантов" в Инстаграм.
"Продолжаем удивлять! Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина станет звездной участницей шоу «Игры талантов» - премьера которого уже в феврале!
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«В моем случае интуиция – последнее, чему следует доверять. Ее у меня почти нет. Хотелось бы расставить все точки над «і» в шоу, поэтому я буду тщательно анализировать», — убеждает певица", - было написано в публикации и добавлена фотография артистки.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Вау", "А Тина будет?", "Мы заинтригованы".
Напомним, Сумская показала Кароль в очень нескромном наряде и высказала, что думает
А еще Politeka сообщала, что Тина Кароль, которую в "Голосі країни" заменили Поляковой, появилась в другом шоу
Также Politeka сообщала, что в квартире разведенного Dzidzio неожиданно появилась женщина