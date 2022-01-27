Певица Юлия Санина, солистка The Hardkiss, которую не взяли в "Голос країни", появится в шоу с Тиной Кароль и Дзидзьо.

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина из The Hardkiss не попала в список тренером "Голосу країни-12", куда вместо нее взяли суперблондинку Олю Полякову. Юлия при этом отмечала, что открыта к проекту.

Но появилась информация, что артистка станет участницей шоу "Игры талантов", где ведущим будет Дзидзьо. Стоит отметить, что на днях стало известно, что в проекте будет принимать участие Тина Кароль. Объявили об участии Саниной в шоу на страничке "Игры талантов" в Инстаграм.

"Продолжаем удивлять! Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина станет звездной участницей шоу «Игры талантов» - премьера которого уже в феврале!

«В моем случае интуиция – последнее, чему следует доверять. Ее у меня почти нет. Хотелось бы расставить все точки над «і» в шоу, поэтому я буду тщательно анализировать», — убеждает певица", - было написано в публикации и добавлена фотография артистки.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вау", "А Тина будет?", "Мы заинтригованы".

Напомним, Сумская показала Кароль в очень нескромном наряде и высказала, что думает

А еще Politeka сообщала, что Тина Кароль, которую в "Голосі країни" заменили Поляковой, появилась в другом шоу

Также Politeka сообщала, что в квартире разведенного Dzidzio неожиданно появилась женщина



