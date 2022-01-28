Как передает Politeka.net, Дарья Петрожицкая является звездой сериала "Папик". Как известно, недавно актриса получила звание "Заслуженной артистки Украины". В большом интервью изданию "КП в Украине" Петрожицкая рассказала, как она отреагировала на такой сюрприз для себя. Она поведала, как ей написал Юрий Горбунов, где поздравил её с получением звания. Однако, артистка была уверена, что это шутка и долго не могла в это поверить.

"Моя первая реакция была: за что? Я была уверена, что эти звания уже давно отменили. Я всегда гордилась, когда говорила, что мой папа - заслуженный артист Украины. Но когда про меня такое говорят, мне очень странно", — призналась Дарья Петрожицкая.

Также, она рассказала, что не представляет себя Народной артисткой Украины. И пока ей тяжело даже свыкнуться с нынешним званием. Во время того, как актрису представляют на сцене, то она не может сдержать смех. Однако, не смотря на это, старается соответствовать.

Напомним, что недавно Дарья Петрожицкая поделилась эмоциональными кадрами. На новогодних праздниках актриса обратилась к украинцам и показала себя счастливой. В ответ она получила множество комплиментов и пожелания оставаться самой собой.

Петрожицкая является одной из самых востребованных артисток в Украине и появляется в самых популярных проектах, где проявляет свой талант.

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