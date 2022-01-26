Украинская актриса и певица Даша Петрожицкая, которая сыграла главную роль в сериале "Папик", радостно бросилась в объятия к известному телеведущему.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Даша Петрожицкая опубликовала несколько сторис, на которых не могла сдержать эмоций радости. Она увидела на съемках своего бывшего соперника по проекту «Голос страны» Даниэля Салема.

«Вот так встреча», - подписала видео звезда.

Девушка не удержалась и побежала к Салему, после чего они стали обниматься.

«Боже, боже, кто же это? Смотрите! Они встретились, они встретились наконец-то. Давай! Позвони мне, позвони…», - эмоционально прокричала Петрожицкая.

Как известно, Даша Петрожицкая и Даниэль Салем пели песню «Позвони мне» в нокаутах. По результатам нокаута в команде Тины Кароль остался Салем, а Дан Балан воспользовался правом украсть участника и забрал Петрожицкую к себе в команду.

Отметим, что номер артистов до сих пор очень популярен в социальных сетях.

Напомним, что Даша Петрожицкая показалась на курорте с возлюбленным, которого раньше скрывала: "Выглядят мило".

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