Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Даша Петрожицкая опубликовала несколько сторис, на которых не могла сдержать эмоций радости. Она увидела на съемках своего бывшего соперника по проекту «Голос страны» Даниэля Салема.
«Вот так встреча», - подписала видео звезда.
Девушка не удержалась и побежала к Салему, после чего они стали обниматься.
«Боже, боже, кто же это? Смотрите! Они встретились, они встретились наконец-то. Давай! Позвони мне, позвони…», - эмоционально прокричала Петрожицкая.
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Как известно, Даша Петрожицкая и Даниэль Салем пели песню «Позвони мне» в нокаутах. По результатам нокаута в команде Тины Кароль остался Салем, а Дан Балан воспользовался правом украсть участника и забрал Петрожицкую к себе в команду.
Отметим, что номер артистов до сих пор очень популярен в социальных сетях.
Напомним, что Даша Петрожицкая показалась на курорте с возлюбленным, которого раньше скрывала: "Выглядят мило".
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