Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко прославилась как модель. Также, она является внучкой легендарной певицы Софии Ротару. В социальных сетях Евдокименко - известная блогер. На этот раз на своей странице в Инстаграм внучка Ротару опубликовала новые фото. На кадрах Соня Евдокименко позирует на камеру сидя в кресле в шикарной атласной блузке с расстегнутыми пуговицами и в широких брюках.

"2 билета на самолет в любую точку мира. Куда бы вы отправились прямо сейчас?", — спросила Соня Евдокименко.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией, где ответили на вопрос: "В твоё сердце", "Прекрасная", "Даже не узнала Софию!😍 Такой привлекательный женский образ запечатлён! ❤️Загадочна, красива, стильна, сексапильна!", "Самая красивая", "Там, где тепло и море", "К себе домой на дальний Восток", "Подальше, подальше) какие-нибудь острова в Тихом океане".

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