Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 51-летний продюсер, сын 74-летней украинской певицы Софии Ротару поделился с поклонниками новой фотографией. На фото Руслан Евдокименко был в темных очках, улыбался и показывал пальцами жест мира.
"Хорошего всем настроения! ✌️",- написал Евдокименко.
Примечательно, что сын Ротару обратился к поклонникам и показал жест мира на фоне нарастающей паники вокруг сложившейся ситуации в стране. Дело в том, что в Сети активно ширится информация о том, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. Хотя в Кабмине уверяют, что причин для паники нет, украинцы все же обеспокоены.
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"Взаимно 😍👍 ", " Красавец🔥 И Вам, Руслан, прекрасного настроения! Ещё бы...глава такой ❤️❤️❤️ семьи! Там же от королев красоты сияние! Здоровья всем! ", "Стильно", "Спасибо, Руслан 🙌 ", "Невероятно выглядишь 🌟 ", "И вам! Замечательное фото 😍 ", - написали поклонники под публикацией.
Ранее Politeka сообщала, что "Очень жаль": племянница Софии Ротару неожиданно попрощалась с украинцами.
Напомним, что как выглядел первый и единственный муж Софии Ротару, сын опубликовал фото: "Спасибо тебе за все".
Также Politeka писала, что сын Софии Ротару показал милое фото с их с мамой особняка под Киевом: "Ребенок спит".