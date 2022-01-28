Как сообщает Politeka.net, знаменитая американская теледива, светская львица и модель Ким Кардашьян, которая собрала многомиллионную аудиторию в своем профиле в Instagram, поделилась со своей аудиторией жаркой фотосессией из отпуска.

На фотографиях Кимберли запечатлена на красивом пляже среди густой экзотической зелени, она умостилась на шезлонге, соблазнительно изгибаясь. Перед камерой звезда появилась в откровенном ярко-розовом купальнике, который подчеркивает аппетитные формы и стройную фигуру. Волосы красотки собраны в аккуратный хвост, а на ее лице огромные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографиям Кардашьян написала: "До сих пор спамлю фото с отпуска". Восторженные поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать снимки светской дивы, засыпая ее комплиментами: "О, моя душа", "Вчера ты сказала, что я играю нечестно, так как ты назовешь это сегодня, Кимберли?", "Моя богиня", "Поджаренная с одной стороны!", "Прекрасная", "Какая ты красивая", "Потрясающая".

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Напомним, Ким Кардашьян в черном купальнике облилась водой ради эффектного вида: "Беззаботная королева".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян высмеяли за неловкий образ с обтягивающим костюмом: "Снимите, хватит уже".

Также Politeka писала, что Кардашьян в странном наряде показала, как отметила Сочельник в кругу семьи: фото.