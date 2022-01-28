Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская, которая после распада группы "НеАнгелы" начала сольную карьеру, в пятницу, 28 января, представила поклонникам новый хит "Имя твое". Теперь же в своем микроблоге в Instagram звезда показала горячее лирик-видео, в котором появилась в откровенном образе и исполнила свою новую песню.

Как видно, на кадрах Слава позирует в полумраке, она меняет позы, образы и исполняет свой душещипательных хит. Так, в одном из нардов певица выглядит очень эффектно и обольстительно – на ней короткое темное платье с пиджаком, которое подчеркнуло упругое декольте и длинные стройные ноги. Волосы певицы аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к ролику Каминская написала: "Времена меняются, люди приходят и уходят, оставляя шрамы и хорошие воспоминания. А имя твоё остаётся навсегда". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео артистки: "Как же красиво", " Слава, ну так много страданий стало", "Вот такую я Славу люблю. Лирика, голос, огонь", "Очень красиво", "Это любовь", "Как красиво", "С прекрасной премьерой", "Чувственно", "Шикарный голос! До мурашек", "Роскошная".

Напомним, Экс-"НеАнгел" Каминская устроила яркое шоу в своей гримерке: "Слав, разрыв просто!".

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