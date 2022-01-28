Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская, которая после распада группы "НеАнгелы" начала сольную карьеру, в пятницу, 28 января, представила поклонникам новый хит "Имя твое". Теперь же в своем микроблоге в Instagram звезда показала горячее лирик-видео, в котором появилась в откровенном образе и исполнила свою новую песню.
Как видно, на кадрах Слава позирует в полумраке, она меняет позы, образы и исполняет свой душещипательных хит. Так, в одном из нардов певица выглядит очень эффектно и обольстительно – на ней короткое темное платье с пиджаком, которое подчеркнуло упругое декольте и длинные стройные ноги. Волосы певицы аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж.
В подписи к ролику Каминская написала: "Времена меняются, люди приходят и уходят, оставляя шрамы и хорошие воспоминания. А имя твоё остаётся навсегда". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео артистки: "Как же красиво", " Слава, ну так много страданий стало", "Вот такую я Славу люблю. Лирика, голос, огонь", "Очень красиво", "Это любовь", "Как красиво", "С прекрасной премьерой", "Чувственно", "Шикарный голос! До мурашек", "Роскошная".
Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"
Судья «Мастер Шеф» Мартыновская засветилась в объятиях известного красавца: «Сильно повезло»
Никитюк в ярком боди смутила женатых Притулу и Юрия Ткача: "Стилист нашел вариант"
Экс-ухажеры Огневич, которую преследует неадекватный фанат, неожиданно собрались вместе: "Мальчики, что вы так..."
3-летняя Лиза потерялась под Киевом, ищут родителей: «Возможно, кто-то узнает"
Напомним, Экс-"НеАнгел" Каминская устроила яркое шоу в своей гримерке: "Слав, разрыв просто!".
Как сообщала Politeka, "Красивая женщина, незамужняя": Каминская из "НеАнгелов" сделала странное заявление.
Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" хвастнула фигурой в ярком наряде: "Шикарная".