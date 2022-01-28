Как пишет Politeka.net, шоумен поделился в Инстаграм новым снимком с другой стороны земного шара. Остапчук сообщил, что сейчас находится в Канаде. С этой страной его связывают особые отношения, ведь в 2017 году ведущий перебрался туда жить с семьей. В Украину Остапчук вернулся только в 2019 году.
На новом снимке ведущий позировал на фоне большого знака с надписью «Торонто» и местного городского пейзажа. Одет Остапчук был по-зимнему тепло, ведь Канада славится своими морозами.
«Привет из Канады», - подписал кадр шоумен.
Примечательно, что в поездку он отправился без своей жены Кристины Горняк. На эту тему она сама пошутила в комментарии к посту.
Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"
Трагедия в многоэтажке, с мужчиной расправились прямо в подъезде: о чем рассказали свидетели
Евгений Кошевой на редком фото показал старшего брата, который уехал из Украины: "Там такие люди ценны"
Появились кадры задержания 20-летнего Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре: "Очень опасный"
Полякова удивила поступком в адрес Тины Кароль после их серьезного конфликта: "Будь счастлива"
«Сейчас СМИ напишут: Остапчук оставил жену и уехал в Канаду…. Эх, а меня предупреждали, что поматросит и бросит», - написала Горняк.
«Ага. От тебя убежишь», - ответил на это Остапчук.
Поклонники ведущего также отреагировали на его пост.
«Поехал подавать на спонсорство?», «Далеко ты забрался», «Говорит и показывает Торонто...», - пишут люди.
Напомним, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук улетел из неспокойной Украины без жены.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука после откровений о своих диагнозах не выдержала оскорблений.
Также Politeka писала, что трижды вакцинированный Остапчук получил результаты теста на коронавирус.