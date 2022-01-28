Ведущий шоу «Маска» и других известных украинских проектов Владимир Остапчук неожиданно вернулся в Канаду, оставив свою жену в Украине.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился в Инстаграм новым снимком с другой стороны земного шара. Остапчук сообщил, что сейчас находится в Канаде. С этой страной его связывают особые отношения, ведь в 2017 году ведущий перебрался туда жить с семьей. В Украину Остапчук вернулся только в 2019 году.

На новом снимке ведущий позировал на фоне большого знака с надписью «Торонто» и местного городского пейзажа. Одет Остапчук был по-зимнему тепло, ведь Канада славится своими морозами.

«Привет из Канады», - подписал кадр шоумен.

Примечательно, что в поездку он отправился без своей жены Кристины Горняк. На эту тему она сама пошутила в комментарии к посту.

«Сейчас СМИ напишут: Остапчук оставил жену и уехал в Канаду…. Эх, а меня предупреждали, что поматросит и бросит», - написала Горняк.

«Ага. От тебя убежишь», - ответил на это Остапчук.

Поклонники ведущего также отреагировали на его пост.

«Поехал подавать на спонсорство?», «Далеко ты забрался», «Говорит и показывает Торонто...», - пишут люди.

Напомним, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук улетел из неспокойной Украины без жены.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука после откровений о своих диагнозах не выдержала оскорблений.

Также Politeka писала, что трижды вакцинированный Остапчук получил результаты теста на коронавирус.