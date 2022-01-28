Известный телеведущий Владимир Остапчук улетел из Украины, оставив жену одну - куда именно он улетел - неизвестно, но зимней погодой похвастался и там.

Владимир Остапчук много работает и бывает в разных странах, передает Politeka.net. В своем Инстаграм телеведущий рассказывает о передвижениях и профессиональных успехах.

В сторис звезда показал кадры с нового путешествия. Владимир Остапчук сфотографировал сиденья в самолете.

"Мило болтаю с соседями", - пошутил Владимир Остапчук.

Также телеведущий предложил угадать страну по такси, в котором играла восточная музыка.

Кроме того, Владимир Остапчук заснял снег из иллюминатора.

"А тут зима норм такая", - написал телеведущий.

Отметим, жена звезды, Кристина, в своем стори опубликовала фото пустой кровати.

"Доброе утро! Начну утро с того, что просыпаться без своего ❤ - это не так тепло. Вова уехал, так что режим "скучать" включен! Расставания - это как и грустно, но, так и полезно!",- написала девушка.

Отметим, Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году, до этого телеведущий состоял в браке с Еленой Войченко, которая родила двоих детей.

Ранее Politeka писала, что Остапчук ответил на обидную критику своего первого фильма

Напомним, что Остапчук рядом с Тринчер похвастался своим достижением

A еще Politeka сообщала, что Остапчук очаровал редким снимком с мамой, на которую очень похож