Владимир Остапчук много работает и бывает в разных странах, передает Politeka.net. В своем Инстаграм телеведущий рассказывает о передвижениях и профессиональных успехах.
В сторис звезда показал кадры с нового путешествия. Владимир Остапчук сфотографировал сиденья в самолете.
"Мило болтаю с соседями", - пошутил Владимир Остапчук.
Также телеведущий предложил угадать страну по такси, в котором играла восточная музыка.
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Кроме того, Владимир Остапчук заснял снег из иллюминатора.
"А тут зима норм такая", - написал телеведущий.
Отметим, жена звезды, Кристина, в своем стори опубликовала фото пустой кровати.
"Доброе утро! Начну утро с того, что просыпаться без своего ❤ - это не так тепло. Вова уехал, так что режим "скучать" включен! Расставания - это как и грустно, но, так и полезно!",- написала девушка.
Отметим, Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году, до этого телеведущий состоял в браке с Еленой Войченко, которая родила двоих детей.
Ранее Politeka писала, что Остапчук ответил на обидную критику своего первого фильма
Напомним, что Остапчук рядом с Тринчер похвастался своим достижением
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