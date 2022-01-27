Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 37-летний украинский шоумен, телеведущий и актер Владимир Остапчук, который едва ли не первым в Украине получил бустерную дозу вакцины, показала результат теста на covid-19.
«Как же я задолбался сдавать тесты каждый день, но что поделаешь», - написал телеведущий.
Владимир Остапчук объяснил, почему так часто сдает тесты.
«Во-первых, работа. Либо корпоративы, либо съемка – я хочу быть уверен, что все в порядке. Во-вторых, для выезда за границу. Так что – сдаю практически ежедневно. И да, вакцинация к сожалению не дает гарантию, что не заболеешь. А учитывая, со сколькими людьми я общаюсь каждый день, и с нашим уровнем распространения Omicron – я хочу быть уверен, что никого не заражу», - пояснил телеведущий.
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Отметим, за сутки 26 января 2022 года коронавирус в Украине обнаружили у 32 393 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии.
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