Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новыми фото и видео в своем Инстаграм. В посте 55-летняя Сумская рассказала о впечатлениях от тура по Украине с театральным представлением «Любов і голуби». В нем актриса сыграла роль Раисы Захаровны.
«Мой первый тур в роли Раисы Захаровны (Риса-Писа) в нашем замечательном спектакле «Любов і голуби»! Спасибо, мои прекрасные коллеги, вы невероятны! Полтава, Черкассы, Кропивницкий, Кривой Рог, Павлоград! Спасибо, друзья, пишите свои впечатления!», - написала Сумская.
Она поделилась снимками, на которых позировала в образе своей героини. Для выступления актриса надела яркий костюм бирюзового цвета с элегантной женственной юбкой и пиджаком. Более экстравагантным ее образ сделали высокие красный сапоги и клетчатый берет с меховым помпоном.
Сумская также показала совместные кадры со своими коллегами по сцене.
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Украинцы не смогли пройти мимо ее поста.
«Успехов», «Какая же вы красавица!», «Ольга Вячеславовна вы самая красивая женщина во всем мире», «Какая красивая Раиса Захаровна!», - пишут люди.
Напомним, 55-летняя "Роксолана" Сумская изумила нарядом в публичном месте.
Как сообщала Politeka, 55-летняя "Роксолана" Сумская не постеснялась показать себя в халате без грима.
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