Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская поделилась яркими кадрами со своего нового тура, для которого актриса примерила кокетливый образ.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новыми фото и видео в своем Инстаграм. В посте 55-летняя Сумская рассказала о впечатлениях от тура по Украине с театральным представлением «Любов і голуби». В нем актриса сыграла роль Раисы Захаровны.

«Мой первый тур в роли Раисы Захаровны (Риса-Писа) в нашем замечательном спектакле «Любов і голуби»! Спасибо, мои прекрасные коллеги, вы невероятны! Полтава, Черкассы, Кропивницкий, Кривой Рог, Павлоград! Спасибо, друзья, пишите свои впечатления!», - написала Сумская.

Она поделилась снимками, на которых позировала в образе своей героини. Для выступления актриса надела яркий костюм бирюзового цвета с элегантной женственной юбкой и пиджаком. Более экстравагантным ее образ сделали высокие красный сапоги и клетчатый берет с меховым помпоном.

Сумская также показала совместные кадры со своими коллегами по сцене.

Украинцы не смогли пройти мимо ее поста.

«Успехов», «Какая же вы красавица!», «Ольга Вячеславовна вы самая красивая женщина во всем мире», «Какая красивая Раиса Захаровна!», - пишут люди.

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