Как пишет Politeka.net, знаменитая актриса Ольга Сумская, которая уже почти 40 лет радует поклонников своей игрой в кино и театре, показала новые кадры на своей странице в Инстаграм.
Сейчас Ольга Сумская ездит по городам Украины со спектаклем «Любовь и голуби». В новых сторис актриса поделилась кадрами, снятыми в Кропивницком.
«Раиса Захаровна в домашнем», - подписала кадр Сумская, на котром предстала в красном халате и тапочках.
Засветила актриса и еще один образ со спектакля.
Ани Лорак покрасовалась на отдыхе в корсете с чересчур глубоким вырезом: «Настоящая дива»
Сел в маршрутку и исчез: беда произошла с пропавшим украинцем, найдено тело
"Страшно на улицу выходить и детей выпускать": Черниговщину потрясла расправа над 22-летним парнем
"Тайная жена" Винника показала фигуру и стройные ножки в короткой юбке с разрезом: "Тая - самая лучшая"
Семья Огневич обратилась в полицию из-за ее преследователя, выяснился ответ: "Вот когда вам нанесут урон..."
Она нарядилась в бирюзовый костюм, дополнив его красными сапогами, сумочкой и клетчатым беретом.
Сумская поблагодарила зрителей, и записала видео в коридоре театра, рассказав об интересном элементе интерьера.
«Это легендарное зеркало, там где любовалась собой Мария Заньковецкая», - рассказала актриса.
Напомним, Сумская показала Кароль в очень нескромном наряде и высказала, что думает: "Встретила недавно Тину..."
Как сообщала Politeka, 55-летняя "Роксолана" Сумская не постеснялась показать себя в халате без грима: "Боже мой..."
Также Politeka писала, чтоОльга Сумская замахнулась на легендарный образ Гурченко, кадры: «А вот и…»