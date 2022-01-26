Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, знаменитая актриса Ольга Сумская, которая уже почти 40 лет радует поклонников своей игрой в кино и театре, показала новые кадры на своей странице в Инстаграм.

Сейчас Ольга Сумская ездит по городам Украины со спектаклем «Любовь и голуби». В новых сторис актриса поделилась кадрами, снятыми в Кропивницком.

«Раиса Захаровна в домашнем», - подписала кадр Сумская, на котром предстала в красном халате и тапочках.

Засветила актриса и еще один образ со спектакля.

Она нарядилась в бирюзовый костюм, дополнив его красными сапогами, сумочкой и клетчатым беретом.

Сумская поблагодарила зрителей, и записала видео в коридоре театра, рассказав об интересном элементе интерьера.

«Это легендарное зеркало, там где любовалась собой Мария Заньковецкая», - рассказала актриса.

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