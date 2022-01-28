Известная украинская певица и кума Дзидзьо Ольга Цибульская показала, какой разной может быть, примерив яркие образы и настроения.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась в Инстаграм пятничной подборкой своих фото. В посте Цибульская решила пообщаться с поклонниками, предоставив им на выбор свои снимки в разных образах.

Снимки выглядели как фото абонента на входящем вызове телефона. Каждое фото был подписано в соответствии с характером, который Цибульская на нем демонстрировала.

Среди них была «Радостная Оля» со смеющейся Цибульской, «Дерзкая Оля» с певицей в полупрозрачной кофте и с темной помадой, «Вдохновленная Оля» на фоне залитого солнцем поля с подсолнухами, а также «Грустная», «Задумчивая» «Удивленная» и «Счастливая Оля» с соответствующими эмоциями.

«От какой Оли сегодня примешь вызов? Листай и пиши в комментариях!», - обратилась к поклонникам Цибульская.

Многие ее фанаты выбрали «Счастливую Олю», однако были и другие варианты.

«Счастливая очень хотелось бы видеть вас такой всегда», «Радостная Оля А значит и счастливая», «Интересно а у мужа в телефоне вы подписана как жена?», «Счастье и только счастье», «От всех Оль, только бы звонила», - пишут люди.

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская в одном полотенце удивила разговорами о мужчинах.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская козырнула эффектным образом для сольного концерта.

Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская поделилась редкими кадрами с репетиции.