Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха - популярная украинская певица, которая 15 лет была солисткой группы "НеАнгелы". Артистка теперь занята сольной карьерой и выпустила несколько синглов. А недавно певица отправилась отдыхать на Мальдивы, откуда постоянно делится фото и видео в своем блоге, который ведет в Инстаграм.
Этот раз не стал исключением, ведь Виктория похвасталась загаром на новых сторис. Звезда была в зеленом наряде, позируя возле экзотической растительности.
На втором снимке Смеюха уже позировала во весь рост.
"Какие качества тебя привлекают в людях?", - спросила артистка, добавив варианты "Доброта" и "Уверенность".
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А на следующем кадре звезда стала на одно колено.
"Какая у тебя самооценка?", - спросила певица в сторис, предложив выбрать среди ответов "Высокая" и "Низкая".
"На кого я похожа? на цаплю или змею?", - написала в последнем сторис звезда.
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