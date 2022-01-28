Бывшая солистка из "НеАнгелов" Виктория Смеюха похвасталась загаром в мини-шортиках, поделившись снимками из отпуска на Мальдивах.

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха - популярная украинская певица, которая 15 лет была солисткой группы "НеАнгелы". Артистка теперь занята сольной карьерой и выпустила несколько синглов. А недавно певица отправилась отдыхать на Мальдивы, откуда постоянно делится фото и видео в своем блоге, который ведет в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь Виктория похвасталась загаром на новых сторис. Звезда была в зеленом наряде, позируя возле экзотической растительности.

На втором снимке Смеюха уже позировала во весь рост.

"Какие качества тебя привлекают в людях?", - спросила артистка, добавив варианты "Доброта" и "Уверенность".

А на следующем кадре звезда стала на одно колено.

"Какая у тебя самооценка?", - спросила певица в сторис, предложив выбрать среди ответов "Высокая" и "Низкая".





"На кого я похожа? на цаплю или змею?", - написала в последнем сторис звезда.

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