Как пишет Politeka.net, танцор поделился новыми яркими кадрами в своем Инстаграм. Сейчас семейство Ям находится в затянувшемся отпуске за океаном. Они улетели отдыхать в США, а уже на месте отправились в морской круиз.
В новом видео Яма показал, как он со своей женой и маленьким сыном Леоном развлекается на пляже. Танцор снимал происходящее на камеру с дрона. Сам Яма был увлечен съемкой, его сын весело бегал на заднем плане, а жена хореографа беспечно танцевала на песке.
Яма с сыном были в плавках, однако Лилиана надела на купальник свободную розовую майку. При этом комментаторам показалось, что она скрывает округлившийся живот.
«Красавчик», «Владос вы красавцы», «я одна подумала…что у вас пополнение будет…», «и мне тоже животик видно», «она беременна, это точно)», - пишут люди.
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Напомним, жена Влада Ямы засветила их огромный лайнер и мужа с новой внешностью.
Как сообщала Politeka, Влад Яма в майке показал свою тренировку, впечатлив подкачанной фигурой.
Также Politeka писала, что Яма из "Танців з зірками" стал в один ряд с Олегом Винником и "холостяком" Макацарией.